Dostlar Korosu kulakların pasını sildi

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, YENİMEK Türk Halk Müziği Dostluk Korosu'nun konserine ev sahipliği yaptı.

Şef Yılmaz Şirin yönetiminde gerçekleştirilen konserde, Türkiye'nin birçok yöresinden Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Aşık Mahsuni Şerif, Ruhi Su, Neşet Ertaş gibi duayen isimlerin nesilden nesile aktarılan eserleri seslendirildi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle'de göreve geldiğimiz günden beri ilçe sakinlerinin kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşması, çocukların, gençlerin ve kadınların boş vakitlerini kendilerini geliştirerek geçirmelerinin sağlanması için ilçemizin birçok noktasına YENİMEK kurs merkezleri ve etüd merkezleri inşa ettik. Amacımız Yenimahalle'yi huzurun, barışın ve hoşgörünün merkezi olarak Türkiye'de adından söz edilen bir ilçe konumuna getirmekti ve bunu büyük ölçüde başardığımıza inanıyorum. Açmış olduğumuz bu kültür merkezleri aracılığıyla insanlar evlerinde kapalı kalmıyor, kültür ve sanatın birçok alanına ulaşıyor, eğitim alıyor ve yeteneklerini keşfediyor. 10 yıldır Yenimahalle'ye kazandırdığımız projelerin vatandaşa fayda sağlaması, ilçe sakinleri tarafından rağbet görmesi, Yenimahalle için çalışma azmimizin artmasına vesile olmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolu kültür, sanat ve eğitime önem vermekten geçmektedir. Yenimahalle için dur durak bilmeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.