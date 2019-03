Down sendromlu çocuklar hünerlerini sergiledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen gecede down sendromlu gençler hünerlerini sergiledi. Ankaralı kuaförlerin down sendromlu çocukların sosyalleşmelerini ve el becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla yaptığı “Bir ilk de bizden olsun” projesi kapsamında 1 buçuk ay boyunca kuaförlük mesleğinin inceliklerini öğrenme fırsatı bulan down sendromlu çocuklar mankenler üzerinde saç tasarımı yaparken, kimi çocuklar da zeybek gösterileriyle konukları kendilerine hayran bıraktı.

Geceye katılarak down sendromlu gençlerin performanslarını izleyen Başkan Yaşar, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli yurttaşlarımız engel durumlarından dolayı maalesef kendilerini yalnız hissediyorlar. Birçok haklarından haberdar bile değiller. Kime gideceklerini, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biz engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Bir engelli bireyin bile hayatını kolaylaştırsak ne mutlu bize. Bugüne kadar tüm engel gruplarındaki vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Yenimahalle'de engelleri aştık. Her vatandaşımızın eşit yurttaş olarak yaşamaktan mutlu olduğu Yenimahalle için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gecede Ankara Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Ali Özpolat ve Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği Başkanı Dilek Koçak Tozlu da Başkan Yaşar'a katkı ve katılımları için plaketle teşekkür etti.