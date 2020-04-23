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Down Senrdomlu Melek'ten 23 Nisan mesajı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan işçi ve ev hanımı olan anne babanın 3.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan işçi ve ev hanımı olan anne babanın 3. Çocukları down sendromlu Melek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yöresel kıyafetleri birlikte kutlama yaptı.


Gölbaşı Seğmenler Mahallesi'nde yaşan 4 yaşındaki down sendromu rahatsızlığı olan Melek Özgür, Türk yöresine ait kıyafetleriyle 23 Nisan'ı kutladı. Ana sınıfı eğitimi ve dil terapisi eğitimi alan küçük Melek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Küçük Melek de tüm yaşıtları gibi korona virüs salgını dolayısıyla 23 Nisan sevincini evinde yaşadı.

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