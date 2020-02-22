İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doyasıya eğlendiler

Kültürün, sanatın, estetiğin ve musikînin buluşma noktası olan Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi, “Yörelerimiz Renklerimiz” adlı Türk Halk Müziği konserine ev sahipliği yaptı.

Gecede Mamak Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdiği birbirinden güzel Türk Halk Müziği eserleri, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Konsere Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kültürü korumak ve aktarmak adına ilçe genelinde birçok sanatsal faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mehmet Düğmeci,”Güzel Mamak'ımızdaki güzellikleri hep birlikte yaşamaya, yaşatmaya ve değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.