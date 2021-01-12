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Dr. Akkan Suver, Karadağ Balıkesir Fahri Konsolosluğuna atandı

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr.

Akkan Suver, Montenegro (Karadağ) Balıkesir Fahri Konsolosluk görevine atandı.


Yaklaşık 12 yıl İstanbul'da Montenegro (Karadağ) Devleti'ni Fahri Başkonsolos olarak temsil eden Akkan Suver, İstanbul'da Montenegro (Karadağ) Devleti'nin resmi Başkonsolosluk açmasıyla 2020 yılının Ocak ayı itibarıyla görevinden ayrılmıştı. 2008 ile 2020 yılları arasında Karadağ Devleti'ni İstanbul'da Fahri Başkonsolos olarak temsil eden Suver, bu defa Karadağ Devleti Balıkesir Fahri Konsolosluğu görevine atandı.


Atanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygun görülerek onaylanan Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Suver, görevine Şubat ayı başında başlayacak.

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