DSİ Adana'daki tarımsal arazileri suyla buluşturmaya hazırlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) tarım arazilerinin su sıkıntısının giderilmesine yönelik “İmamoğlu Sulaması” 2'nci kısım işi” çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Adana ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesi adına DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 129 Bin 370 dekar zirai araziyi sulama suyuna kavuşturacak olan “İmamoğlu Sulaması” 2'nci kısım işi kapsamında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Devam eden inşa çalışmalarının ayrıntılarına da değinen Genel Müdür AKCA; “Yüzde 84'ü tamamlanan iş kapsamında; bugüne kadar S2A ana boru hattı güzergahındaki 77 bin 540 dekar zirai arazi fiili olarak sulamaya açılmıştır. Çiftçilerimiz sulamaya açılan bu sahada modern sulama sistemleri ile arazilerini sulamaya devam etmektedir. S1B2 ana boru güzergahında ise 16 bin 050 dekar zirai arazinin sulama şebekesi hazırlanmıştır. Test çalışmalarının akabinde sulamalara fiili olarak başlanabilecektir. S1A ana boru hattı üzerinde olan dere geçişleri ile çiftçilerimizi mağdur etmemek adına ekili mahsuller sebebiyle beklenilen eksik imalatlarımız ise tamamlanmaktadır” dedi.

2022 yılı sonuna kadar S1A ana boru hattındaki 35 bin 780 dekar sahanın boru imalatları ve hidrostatik testlerinin tamamlanacağını ifade eden Akca, “Hedefimiz 2023 yılı mayıs ayına kadar projemizi tüm aşamaları ile tamamlayarak, Çukurovalı çiftçilerimizin hizmetine sunmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir” ifadelerini kullandı.