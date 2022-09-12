DSİ, Anamur'u taşkın zararlarından koruyacak

Mersin Anamur ilçesi “Dragon Çayı ve Çeltikçi Deresi Islahı 1. Kısım” işi kapsamında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Sağ ve sol sahilin her ikisinde; 0+000 Km ile 0+900 Km arası taş tahkimatı tamamlanmış olup çalışmalara devam edilmektedir. Birinci kısım ıslah kapsamında 0+000 km ile 1+400 km arası ıslahı gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Mersin ili, Anamur ilçesinde oluşabilecek taşkın zararlarının önüne geçilebilmesi maksadıyla projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Genel Müdür Akca, “Dragon Çayı'nda trapez kesit taş tahkimatı ve beton ağırlık duvar tipinde ıslah inşaatı yapılmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla Anamur İlçe Merkezi'nin ve tarım alanlarının olabilecek taşkınlardan korunması hedeflenmektedir” dedi.