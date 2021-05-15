DSİ, Antalya'da Taşkın Koruma Tesisleriyle halkı ve toprağı koruyor

DSİ, Antalya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, "Antalya ilimizde yapılan makinalı çalışmalarla hem derelerdeki taşkın riskini azaltıyor, hem de turizm cenneti Antalya'nın mavi bayraklı plajlarının korunmasında öncü rol oynuyoruz.

Antalya İlimizde 2003-2021 yılları arasında idari imkânlarla gerçekleştirilen makinalı çalışmalar ile 148 yerleşim yeri, 179 415 dekar tarım alanı ile turizm tesisleri taşkınlardan korunmuştur. Makinalı çalışmalarda 62.026.162 metre kazı, 1.470.267 metre taş tahkimatı, 11.643.677 metre yükleme yapılmıştır" dedi.