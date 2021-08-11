DSİ Artvin'de yaraları sarmaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Artvin'de meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki yaraları sarmaya ve çevre düzenlemesi yapmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Artvin'e yapılan yatırımlarla Çoruh Nehri'ne yatırım yapmaya, karayolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korunmaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, gölet ve sulama işleri yapmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Artvin'de meydan gelen sel felaketinin ardından DSİ bölgede halkın yaralarını sarmaya ve bir daha taşkın riskinin yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya devam ediyor.

“Kabisre Deresi'ndeki tahrip olan 600 metre set onarılmıştır”

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Artvin'de yaşanan sel felaketine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, “Doğu Karadeniz bölgesi ülkemizin en çok yağış alan bölgelerinden birisidir. 22 Temmuz 2021 tarihinde Arhavi ilçesindeki aşırı yağışlar sonucu Kabisre Deresi'nde taşkın yaşanmıştır. Öncelikle taşkına müdahale edilmiş. Akabinde DSİ Genel Müdürlüğünün katkıları ile oluşturulan makine parkı ile toplu makinalı çalışma yapılarak taşkın hasarları onarılmıştır. 9 adet paletli ekskavatör, 3 adet paletli traktör ve 12 adet kamyon ile toplu makinalı çalışmamız devam etmektedir. Kabisre Deresi'ndeki tahrip olan 600 metre set onarılmıştır. Taşkın sırasında açığa çıkan Arhavi ilçesinin içme suyu isale hattının 2 bin 200 metrelik kısmı onarılmıştır. Kabisre Deresi yatağındaki 150 bin metreküp rusubatın 90 bin metreküpü kaldırılmış olup çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.