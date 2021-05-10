DSİ: "Diyarbakır'da 577 bin 670 dekar arazi sulanacak"

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'da 20 Nisan 2021 yılı sulama sezonu kapsamında toplam 577 bin 670 dekar tarım arazisi sulanacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 2021'i “Su ve Sulamada Hamle Yılı” ilan ettiğini hatırlatarak, bu yüzden 2021 yılının ‘Sulama yatırımlarında hamle yılı' olacağını aktardı. Bu kapsamda Diyarbakır ilinde 20 Nisan'da başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 577 bin 670 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan Yıldız, Diyarbakır'da toplam 577 bin 670 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 491 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yıldız, çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezonu dileyerek, “Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.