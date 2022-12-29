DSİ Genel Müdürlüğünde görev değişimi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca'nın emekli olması dolayısıyla genel müdürlük görevini DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta devraldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli olmasından kaynaklı DSİ Genel Müdürlüğü görevini noktaladığını bildirdi. Ayrıca Akca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin takdiriyle Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığına devam edeceğini kaydetti. Öte yandan DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta'nın, Akca'dan Genel Müdürlük görevini devraldığını açıkladı.

Genel Müdür Balta'nın özgeçmişi

1975 yılında Trabzon'da doğan Mehmet Akif Balta, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Kısa süre özel sektörde çalışan Balta, 2000 yılında DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. Balta, bu tarihten itibaren DSİ'de çeşitli birimlerde mühendis, şube müdürü, bölge müdür yardımcısı ve bölge müdürü olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Balta, 29 Temmuz 2021'den beri DSİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.