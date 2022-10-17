DSİ Genel Müdürü Akca: “Kuğulupark Projesi tamamlandığında 4 bin hektar tarım arazisini sel baskınlarından koruyacak”

İlk gölet tamamlanmış olup, ikinci gölette şu ana kadar yaklaşık 130 bin metrekare temizlik çalışması tamamlanmıştır. İş tamamlandığında 4 bin hektar tarım arazisini sel baskınlarından koruyacak” dedi.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bu kapsamda Bölge Müdürlüğünce Konya Seydişehir Kuğulupark Rehabilitasyon Projesi çerçevesinde 2015 yılında idari imkanlarla başlatılan toplu makineli çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2018 yılında mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edilen alanda yürütülen projenin amacı doğal yapısının korunarak bataklık alanın kurutulması, tarım arazilerinin taşkınlardan korunması, gelen kaynak sularının depolanarak sulamada kullanılması ve modern bir dinlenme ve mesire alanı haline getirilmesidir. Ayrıca Kuğulupark Tabiat Parkı Geliştirme planında, park alanın Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması ile içme suyu olarak kullanılması planlanmakta.

“4 bin hektar tarım arazisini sel baskınlarından koruyacak”

Kuğulu Vadisi Projesi Toplu Makineli çalışmalarında sona doğru yaklaşıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Kuğulupark Projesi iki adet göletten oluşuyor. İlk gölet tamamlanmış olup, ikinci gölette şu ana kadar yaklaşık 130 bin metrekare temizlik çalışması tamamlanmıştır. İş tamamlandığında 32 bin 604 nüfus ve 4 bin hektar tarım arazisini sel baskınlarından koruyacak. DSİ işçisiyle, mühendisiyle, iş makinesiyle devletinin ve milletinin hizmetinde” diyerek sözlerine son verdi.