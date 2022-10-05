DSİ Genel Müdürü Akca: “Sarıçay Barajı'nda gövde dolgusu imalatına başlandı”

Sarıçay Barajı inşaatında sıyırma kazısı tamamlanmış olup, gövde dolgusu imalatına başlanmıştır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Aydın ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Özellikle birbiri ardına inşa edilen göletler ve barajlar şehrin tarımsal geleceğine büyük katkı sunuyor.

“Sarıçay Barajı'nda gövde dolgusu imalatına başlandı”

Aydınlı vatandaşların yakından takip ettiği, yörenin son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen Sarıçay Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan Akca, “Aydınlı hemşehrilerimize bugün bir müjde veriyoruz. Sarıçay Barajı inşaatında sıyırma kazısı tamamlanmış olup, gövde dolgusu imalatına başlanmıştır. Hayırlı olsun. Sarıçay Barajı projesinde tüm bileşenlerinin tamamlanmasıyla Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyunu temin edecektir” ifadelerini kullandı.

DSİ Genel Müdürü Akca, Sarıçay Barajı'nın silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde, temelden 125 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacağını da sözlerine ekledi.