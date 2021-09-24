DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Doğu Karadeniz'de riskli derelerdeki taşkın risklerini azaltıyoruz”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğu Karadeniz'de riskli derelerde yapılan çalışma ile taşkın riskini azalttıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz illerine yapılan yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturup, derelerdeki taşkın riskini azaltıyor. Ülkemizin en çok yağış alan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dere ıslahı büyük önem taşıyor. DSİ'nin estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah projeleri hem taşkın risklerini azaltıyor hem de halkın can ve mal güvenliğini sağlıyor.

Doğu Karadeniz illerinde makinalı çalışmaların belirli periyotlar halinde devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Yıldız, “Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz'de makinalı çalışmalarımızla riskli derelerdeki taşkın risklerini azaltıyoruz. 2021 yılı içerisinde bugüne kadar toplamda 3 milyon 241 bin 791 metreküp kazı çalışması, 112 bin 600 metreküp yükleme, 16 bin 922 metreküp taş tahkimat ve 2 milyon 373 bin 048 mxkm taşıma çalışması yapılmıştır. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Doğu Karadeniz illerimizde de makinalı çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Trabzon'da 621 bin 975 metreküp kazı, 32 bin 400 metreküp yükleme, 180 metreküp taş tahkimat ve 497 bin 37 mxkm çalışma gerçekleştirilirken, Rize'de 1 milyon 457 bin 485 metreküp kazı, 47 bin 650 metreküp yükleme, 11 bin 716 metreküp taş tahkimat ve 1 milyon 154 bin 78 mxkm taşıma, Gümüşhane'de 222 bin 260 metreküp kazı, 2 bin 750 metreküp yükleme, 5 bin 26 metreküp taş tahkimat ve 70 bin 965 mxkm taşıma, Bayburt'ta 279 bin 205 metreküp kazı, 4 bin 50 metreküp yükleme ve 86 bin 892 mxkm taşıma, Giresun'da ise 660 bin 866 metreküp kazı, 25 bin 750 metreküp yükleme ve 564 bin 78 mxkm taşıma çalışması yapıldığı öğrenildi.