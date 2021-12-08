DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Konya Güneysınır Göleti ve Sulaması'nın ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 700 bin liralık katkı sağlamasını hedefliyoruz”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Konya'daki Güneysınır Göleti ve Sulaması ikmal inşaatı işinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, projenin ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 700 bin liralık katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Konya'da yapımı süren Güneysınır Göleti ve Sulaması'nın tamamlanması ile 600 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti. Rezervuar alanı kil kaplama imalatlarının tamamlandığını, gölet gövdesi dolgu imalatlarının yüzde 85 seviyesinde olduğunu ifade eden Yıldız, gövde dolgu ve rezervuar alanı koruyucu örtü imalatlarına devam edildiğini belirtti. Temelden yüksekliği 28 metre ve su depolama kapasitesi 250 bin metreküp olan Güneysınır Göleti ve Sulaması ikmal inşaatının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 4 bin 500 lira gelir artışı sağlanacağını aktaran Yıldız, ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 700 bin liralık katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.