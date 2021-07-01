DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Mersin Sorgun Barajı sulamasında imzalar atıldı”

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin Sorgun Barajı sulaması işinin ihalesinin yapıldığını belirterek, “Projenin tamamlanması ile Mersin'in Erdemli ilçesindeki 60 bin dekar zirai arazinin sulama hatlarının imalatı yapılmış olacaktır” dedi.

DSİ tarafından Mersin Sorgun Barajı sulaması işinin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım sözleşmesi imzalandı. DSİ Genel Müdürü Yıldız yaptığı açıklamada, projenin tamamlanması ile Mersin'in Erdemli ilçesindeki 60 bin dekar zirai arazinin sulama hatlarının imalatının yapılacağını açıkladı. Yıldız, “Mersin Sorgun Barajı sulamasının ana su kaynağını oluşturan Sorgun Barajı, Mersin ili Erdemli ilçesinin 45 kilometre kuzeybatısında, Sorgun köyünün güneyinde bulunmaktadır. Ulaşım yolları, vana odası ulaşım yolu, 586 metre uzunluğundaki derivasyon tüneli ve gövde dolgusu tamamlanmıştı. 2021 yılı sonunda su tutmayı hedeflediğimiz barajda önyüz beton imalatlarımız devam etmektedir. Temelden yüksekliği 109 metre ve su depolama kapasitesi 53 milyon metreküp olan Mersin Sorgun Barajı ve sulamasının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 122 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.