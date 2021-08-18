DSİ Genel Müdürü Yıldız, Yoncalı Barajı'nın ön yüz beton imalatına başlandığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Malatya'da baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla çiftçilere destek olma kapsamında Arguvan ilçesinde yapımı devam eden Yoncalı Barajı'nın ön yüz beton imalatına başlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, Malatya'da hayata geçirilen su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesine ve baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla çiftçilere destek olma amaçlanıyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız bu doğrultuda Malatya'da yapımı devam eden Yoncalı Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandığını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

DSİ Genel Müdürü Yıldız açıklamasında gövde dolgusu tamamlanan Yoncalı Barajının ön yüz beton imalatlarına başlandığını bildirerek, “‘Yoncalı Barajının tamamlanması ile 174 bin 90 dekar arazi sulanacaktır. Yoncalı Barajı'nın en önemli aşamalarından birisi olan kaya dolgu imalatları geçen yıl tamamlandı. Bugün başlanan ön yüz beton imalatlarının bu yıl sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Yoncalı Projesinin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 164,43 milyon liralık tarımsal katkı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Yoncalı Barajı temelden 98 metre yükseklikte olup 114 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.

Temelden 98 metre yüksekliğe sahip olan Yoncalı Barajı 114 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Barajın tamamlanmasının ardından bölgede yapılacak sulu tarımın hem tarlalardaki verimi artırması hem de yörede ürün çeşitliliğinin artması amaçlanıyor.

Yoncalı Barajı ile sulamadan faydalanacak yerleşim birimleri ise, Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy ve Yukarısürmenli.