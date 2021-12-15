DSİ, Giresun'da üzerine 6 kilometre taşkın kontrol yapısı kuracak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Doğu Karadeniz'de yer alması nedeniyle fazla yağış alan Giresun'da, Batlama Deresi üzerine 6 kilometre kontrol yapısı ve 13 tane araç köprüsü inşa edilecek.

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz'de dere ıslahlarının önem taşıması nedeniyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Doğu Karadeniz illerinde makinalı çalışmaların belirli periyotlar halinde devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz'de, makinalı çalışmalarımızla riskli derelerdeki taşkın risklerini azaltıyoruz. Muhtemel afetlerde tedbir almak maksadıyla, şu an da Giresun'un Batlama Deresi'nin muhtelif noktalarında, 2 dozer, 2 ekskavatör, 5 kamyon ve 1 adet paletli yükleyici ile dere tanzimi ve bent temizliği çalışması yürütmekteyiz. Çalışmalarımızı tamamladığımızda, Batlama Vadisi'nde taşkın risklerini azaltmış olacağız. Ayrıca 22. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapım sözleşmesi imzalanan ‘Giresun Merkez Batlama Vadisi Islahı 3. Kısım' işi kapsamında, Batlama Deresi üzerine 6 km taşkın kontrol yapısı ile 13 adet araç köprüsü inşa edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.