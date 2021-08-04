DSİ, Kütahya'daki sulama projelerine devam ediyor

Kütahya'nın Domaniç Çukurca Ovası'nda bulunan “Domaniç Çukurca Barajı Sulaması” inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kütahya'nın Domaniç Çukurca Ovası'nda bulunan ve 7 bin 510 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan; “Domaniç Çukurca Barajı Sulaması” inşaatında çalışmalar hızla devam etmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İş kapsamındaki toplam ana boru hattı uzunluğu 12 bin 564 metre olup toplamda döşenecek HDPE boru uzunluğu 26 bin 44 metredir. HDPE boruların tamamı temin edilmiştir. Sulama inşaatı bünyesindeki boru çapları 710 mm ile 125 mm arasında değişmekte olup bugüne kadar 10 bin 230 metre HDPE boru döşenmiştir. İletim hattında kalan borular döşenip işin 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çukurca Ovasında bulunan 7 bin 510 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte dekar başına 897 TL gelir artışı, ülke ekonomisine 6 milyon 556 bin 500 TL katkı, bin 200 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacaktır” dedi.