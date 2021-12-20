DSİ, Şanlıurfa-Birecik Mezra Göleti çalışmalarında hız kesmiyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Şanlıurfa-Birecik Mezra Göleti İkmali'nin çalışmalarında hız kesmiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, kırsal kalkınma ile yoksulluğun azaltılması ve yaşam standardının yükseltilmesi için modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koyuluyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız Şanlıurfa-Birecik Mezra Göleti İkmali'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa-Birecik Mezra Göleti'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, söz konusu projenin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 28 bin 930 dekarlık tarım arazisinin su ile buluşacağını aktardı.

Dipsavak, Dolusavak, Gölet gövde dolgusu, topuk betonları, kurb betonları ve vana odası ulaşım yolu imalatlarının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Yıldız, püskürtme betonu menbran ve kret üstündeki parapet duvarı imalatlarına hızlı bir şekilde devam edileceğini belirtti. Temelden yüksekliği 33 metre, kret uzunluğu 330 m ve rezervuar hacmi 3 milyon 131 bin metreküp olan Şanlıurfa-Birecik Mezra Göleti İkmal işinin tamamlanması ile gelir artışı ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflendiğini kaydetti.