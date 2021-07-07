DSİ tarafından Ereğli'ye yapılacak projelerle 135 milyon liralık gelir artışı sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılacak İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması Yenileme projeleri ile 41 bin kişiye istihdam olanağı ile 135 milyon liralık gelir artışı sağlanması hedefleniyor.

DSİ tarafından hayata geçirilen ve 247 bin 200 dekar tarım arazisini borulu şebeke sulamaya kavuşturacak İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme projesi ile muhtelif çap ve özellikte 35 bin 550 metre boru döşeme işi tamamlandı. 3 bin 350 metre kanal imalatının da yapıldığı işte yüzde 7 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. 152 bin 800 dekar tarım arazisini modern sulamaya kavuşturacak İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme projesi kapsamında 34 km ana boru hattı ve 420 km borulu sulama şebekesi inşa edilecek ve projeden 33 mahalle faydalanacak. Söz konusu projeler sayesinde 41 bin kişiye istihdam olanağı ile yıllık 135 milyon TL gelir artışı sağlanması amaçlanıyor.

Sulama, içme suyu, arazi toplulaştırma, enerji ve taşkın koruma gibi çok geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini ve ülke ekonomisine doğrudan etki eden projeleri hayata geçirdiklerini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız “Modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya Ereğlisi'nde de çalışmalarımız devam ediyor. İvriz Sağ Sahil Sulaması ve İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme projemize başladık. Bu iki projenin tamamlanmasıyla toplamda 400 bin dekar tarım arazisi borulu şebeke sulamaya kavuşacak. Bunlar büyük yatırımlar. Bu projeler tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 135 milyon TL katkı sağlayacak. Bölge tarımını daha ileriye taşıyacak ve bölge insanının kazancını da artıracak” ifadelerine yer verdi.

DSİ'nin ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ettiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

“Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a ve ‘Sulamada Modernizasyon' konusunda bize aynı desteği veren Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”