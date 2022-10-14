DSİ Türkiye'nin her noktasında çalışmalarına devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ), Malatya Yoncalı Sulaması İsale Tüneli inşaatında ve Aksaray'da sulama yatırımlarına devam ediyor.

Malatya Yoncalı Sulaması inşaatının ihalesi 2022 yılı içerisinde DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Malatya Yoncalı Sulaması çerçevesinde yapımı devam eden 9 bin 40 metre uzunluğundaki Yoncalı Sulaması İsale Tüneli'nde çalışmaların devam ettiğinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Tünel sondaj makinesi ile tünel açmada 4 bin 560 metre ilerleme sağlanmış olup, işte fiziki gerçekleşme yüzde 65 seviyesindedir” dedi.

Milli ekonomiye 185 milyon TL katkı

Akca, "Temelden 98 metre yüksekliğinde, 114 milyon metreküp su biriktirme hacminde ve 2,25 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahip Malatya Yoncalı Barajı'nın diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarladaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarım ile 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 185 milyon lira gelir artışı, ayrıca 17 bin 409 kişiye tarımsal istihdam sağlanması hedefleniyor” diye konuştu.

Aksaray'da da çalışmalar devam ediyor

Aksaray'ın Helvadere beldesinde 4 bin 980 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Aksaray Helvadere Göleti Sulaması yenileme inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan Genel Müdür Akca, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Aksaray ili Helvadere beldesinde bulunan 4 bin 980 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistemle sulama yapılacak olup, iş kapsamında fiziki gerçekleşme yüzde 50'ye ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

6 bin 224 metre HDPE ana boru hattı ve 24 bin 714 metre yedek boru hattı yapılacak işte şu ana kadar toplam 15 bin 320 metre boru imalatı tamamlandı. Kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile birlikte projenin 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Milli ekonomiye 11 milyon TL katkı

Akca, Aksaray'daki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Aksaray Helvadere Göleti Sulaması yenileme inşaatı tamamlandığında bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 11 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Proje ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.