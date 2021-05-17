DSİ'den Artvin'e arıtma suyu müjdesi

Artvin İçmesuyu Arıtma Tesisinin işletmeye alma testlerine başladığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Artvin içme suyu arıtma tesisinde bütün inşaat, mekanik ve elektrik imalatları tamamlanmış olup peyzaj işleri devam etmektedir. Testler tamamlandığında Artvin'in gelecekteki nüfusunu da dikkate alarak en az 50 yıllık periyotta Artvin şehir merkezindeki vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme suyu sağlanacaktır. Tesisin Artvin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Artvin İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı işi ile Hatila Deresinden 33 kilometre uzunluğundaki isale hattıyla getirilecek olan 255 lt/sn kapasitesindeki içme suyu, Katrevan mevkiinde 880 kotunda inşa edilen olan konvansiyonel tip arıtma tesisi vasıtasıyla arıtılacak.

2021 yılı fiyatları ile tesisin toplam maliyetinin 61 milyon 404 bin 860 lira olduğu, fiziki gerçekleşmenin ise yüzde 95 seviyesinde olduğu belirtildi.