DSİ'den Denizli'de kuraklığa karşı yeraltı su depolaması

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Denizli'de kuraklıkla mücadele kapsamında Cumalı Suni Besleme Tesisi ve yeraltı depolamalarını hayata geçiriyor.

Devlet Su İşleri tarafından depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmaları ile tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlama ve vatandaşlara sağlıklı su ulaştırmak hedefleniyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yapımı tamamlanan Cumalı Suni Besleme Tesisi ile 5 bin 480 dekar zirai arazinin daha sulamaya açıldığını bildirdi. Yıldız, dünyada yaşanan kuraklıktan Türkiye'nin de etkilendiğini ve barajlarda yeterli su seviyelerine ulaşılamadığını belirterek, “DSİ olarak son 18 yılda inşa ettiğimiz baraj ve göletler sayesinde kuraklık daha az hissedilmiştir. Bunlara ek olarak ARGE'leri tamamlanan suni besleme projelerimizi ivedi olarak hayata geçirerek süratle çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Proje aşamalarını tamamlanan yeraltı depolamaları ile de önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek kuraklıklardan çiftçilerimizin zarar görmesinin önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.