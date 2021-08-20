DSİ'den Denizli'ye bir köprü daha

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ), Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan Büyük Menderes Nehri üzerindeki köprünün araç trafiğine de açıldığını duyurdu.

Denizli'de devam eden sulama yatırımlarının yanı sıra inşa ettiği sanat yapıları ve köprüler ile de şehirleri daha estetik hale getiren DSİ, bu kapsamda Denizli'nin Sarayköy ilçesi Büyük Menderes Nehri üzerine inşa ettiği köprünün öncesinde sadece yayaların ulaşım sağladığını, şimdi ise araç trafiğine de açılarak, daha güvenli hale getirildiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ise "Köprünün 84 metre uzunluğa, 12 metre genişliğinde, 4 açıklı olarak inşa edilmiştir. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Desteklerini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye sonsuz şükranlarımızı sunarım” ifadelerini kullandı.