DSİ'den Eskişehir, Konya ve Aksaray'da incelemeler

İllerde ve ilçelerde son dönemde yapılan su yapılarının artması illerdeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez; Eskişehir, Konya ve Aksaray illerini kapsayan bir dizi incelemelerde bulundu. İncelemelere DSİ Eskişehir 3'üncü Bölge Müdürü Kağan Şan, Konya DSİ Bölge Müdürü Ali Fuat Eker ve Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürleri ile ilgililer katıldılar. Program çerçevesinde ilk olarak Eskişehir Kanlıpınar Göleti Rekreasyon Alanında incelemede bulunan Yıldız ve Üzmez ardından çalışmaları devam eden Eskişehir Merkez Gündüzler Barajına geçerek burada yaptıkları incelemelerin ardından Bölge Müdürü Kağan Şan'dan çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldılar.

Proje şantiyelerine ziyaret

Eskişehir Merkez Gündüzler Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 12 bin 20 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağı bildirildi. Eskişehir'den Konya'ya geçen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Konya'da ilk olarak Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, DSİ ve DKMP Bölge Müdürleri ve teknik ekip ile birlikte Hüyük Çamlıca Göleti gövde yükseltilmesi ve derivasyon projesinde yerinde incelemede bulundular. Konya'dan Aksaray'a geçen Genel Müdür Yıldız ve beraberlerinde ki heyet son olarak Aksaray Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme projesi şantiyesini ziyaret ederek çalışmalarda gelinen seviye hakkında Bölge Müdürü Ali Fuat Eker'den bilgi aldı. Proje kapsamında 214 bin 200 dekar arazinin modern sistemler ile sulanmasının sağlanacağı işte ise yüzde 31 fiziki gerçekleşme sağlanacağı belirtildi.

“İllerimizde su yapılarımızın inşası aralıksız devam etmektedir”

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘'DSİ olarak Eskişehir, Konya ve Aksaray illerimize yaptığımız yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyoruz. İllerimizde su yapılarımızın inşası aralıksız devam etmektedir. Bugün Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürümüz İsmail Üzmez ve ekiplerimiz ile birlikte bazı şantiyelerimizi ziyaret ederek, gelinen seviyeler ve ortak yürütülen projeler hakkında bilgi aldık. Verimli bir çalışma ve inceleme programı oldu. Çalışmalarda emeği geçen DSİ, DKMP ve yüklenici firma çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yatırımlarımızın Eskişehir, Konya ve Aksaray illerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.