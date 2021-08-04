DSİ'den Eskişehir'e bir müjde daha: Odunpazarı 1 nolu dere sel kapanı hizmete alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ), Eskişehir'deki “Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı” projesinin tamamlanarak hizmete alındığını duyurdu.

Eskişehir Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı projesinin tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Eskişehir Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı projesini tamamlayarak hizmete aldık. Proje ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi taşkınlardan korunacaktır. Projenin Eskişehir ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Genel Müdür Yıldız ayrıca sel kapanının 72 metre dipsavak cebri boru ve 55 bin metreküp dolgu imalatı yapıldığını ifade etti. Yıldız, Dolusavak imalatları, vana odası ve su alma yapısı bitirilerek işin tamamlandığını söyledi.