DSİ'den Ezine Çay'ında hümmalı çalışma

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından su yönetimi için başlatılan Ezine Çay'ındaki iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bozkurt İlçesindeki Ezince Çayı imalatların tamamlanması ile taşkın riskini azaltması planlanmaktadır.

Geçen sene sel afetine maruz kalan Kastamonu Bozkurt ilçesindeki çalışmaların son hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCA, “Bozkurt Ezine çayı işi çerçevesinde bugüne kadar 3 adet kemer köprünün kaba inşaatları tamamlanmış 1 adet kemer köprüde ise beton imalatları devam ediyor, 9 bin 860 metre betonarme duvar imalatının 6 bin 200 metre tamamlanmış, 2 adet çelik yaya köprüsünde çalışmalar devam ediyor üst havza tedbirleri çerçevesinde ise 1 adet geçirgen tersip bendi, 2 adet klasik tersip bendi ve 2 adet Sel Tırmığı imalatları tamamlanmış ve 2 adet klasik tersip bendinde ise çalışmaların devam etmektedir. Kalan imalatlar en kısa sürede tamamlanacaktır” dedi.