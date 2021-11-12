DSİ'den Mersin'e su müjdesi

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Mersin'de yapılan Aydıncık Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

DSİ son yıllarda Türkiye'nin mümbit toraklarını suyla buluşturacak projelere imza atarken bir tarafta da kırsal kalkınmaya destek veriyor. Bu kapsamda DSİ'nin Mersin'e yaptığı Aydıncık Barajı'nda su tutulmaya başlandı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız baraj hakkında bilgilendirmelerde bulunarak tüm çalışmalar tamamlandığında 2 bin 650 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını belirtti.

590 milyon metreküp su depolanacak

Mersin Aydıncık Barajı'nda çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini ve barajın su tutmaya başladığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Barajda yamaca yaslı su alma yapısı, dipsavak cebri boru ve vana montajları ile tıkaç betonu imalatları tamamlanarak derivasyon kondüvisi giriş yapısı kapak kirişleri indirilip su tutma işlemlerine başlanılmıştır. Önyüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Aydıncık Barajı'nın temelden yüksekliği 46 metre olup, depolama kapasitesi bin 590 milyon metreküptür. Barajın tüm aşamalarının tamamlanması ile Mersin ilimizde 2 bin 650 dekar tarım arazisini daha cazibe ile sulamaya kavuşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Milli ekonomiye yıllık 4 milyon TL katkı

Mersin'e yapılan barajın çiftçilere katkı sağlayacağını belirten Genel Müdür Yıldız, “Mersin iline yaptığı çok sayıda gölet, baraj, sulama ve taşkın koruma tesisi ile şehrin birçok noktasına önemli yapılar kazandıran Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz inşa ettiği Aydıncık Barajı sayesinde Toros Dağlarında karların erimesi ile oluşan ve bugüne kadar Akdeniz'e dökülen suların depolanarak Mersinli çiftçilerimizin hizmetine sunulmasını sağlamış olacaktır. Aydıncık Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” ifadelerine yer verdi.