DSİ'den Tunceli'ye baraj müjdesi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ise, ‘Tunceli ilimiz için çok büyük öneme sahip, uzun yıllardır hasretle beklenen Cevizlidere Barajının yapım sözleşmesini imzaladık. Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Tipinde inşa edeceğimiz barajımızın temelden yüksekliği 63 metre olup, 27 milyon metreküp depolama hacmine sahiptir. Barajımızda depolanacak su ile 29 bin dekar tarım arazisini su ile buluşturacağız. Cevizlidere Barajının Tunceli ve Çemişgezek'li hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.