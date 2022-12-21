DSİ'nin Çorum Alaca yatırımları devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden Çorum'un Alaca ilçesine gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili yapılan açıklamada, "Çorum'da tarımın en önemli ilçelerinden biri olan Alaca'da ziraatın daha da gelişmesi için Koçhisar Barajı, Hitit Gökpınar Barajı ve Alaca Kızkaraca Göleti işletmeye alınmıştır" denildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sungurlu ilçesinde tamamlanan ve devam eden yatırımların durumu açıklandı. Alaca'nın topraklarının su ile buluşturulması için yatırımların sürdüğünün belirtildiği açıklamada, "Alacalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Çorum'da tarımın en önemli ilçelerinden biri olan Alaca'da ziraatın daha da gelişmesi için Koçhisar Barajı, Hitit Gökpınar Barajı ve Alaca Kızkaraca Göleti işletmeye alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bölgeye yeni depolama tesislerinin inşa edildiğinin kaydedildiği açıklamada, şunlar belirtildi:

"Alaca Küçükhırka Barajı'nın ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Projeleri tamamlanmış olan Alaca Küçükhırka Barajı'nın temelden yüksekliği 32,94 metredir. 522 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, bin 420 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. İşletmeye alınan ve inşaat aşamasında olan depolama tesislerinin yanı sıra 2 baraj 2 göletin planlama ve proje çalışmaları devam etmektedir. 600 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Alaca Perçem Barajı, 700 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Alaca İsmailli Göleti, 800 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Alaca Büyükhırka Göleti ve 2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Alaca Sincan Barajı Yükseltilmesi işi planlama aşamasındadır."

"42 bin 760 dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor"

Alaca için sulamanın öneminin büyük olduğu vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bunun için inşa edilen Kızkaraca Göleti Sulaması ve Koçhisar Barajı'na ait cazibeli sulama ile toplam 78 bin 340 dekar tarım arazisi sulanmaktadır. Alaca Koçhisar Sulaması 2. Kısım projesinin çerçevesinde 42 bin 760 dekar arazinin sulama tesisi yapımı devam etmektedir. Bu sulama tesisinin tamamlanması ile toplamda 121 bin 100 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Ayrıca Seyitnizam Göleti Sulaması ile İbrahimköy Göleti Sulaması inşaat programımızda yer alıyor. Bunların dışında 6 adet sulama projesi de yine planlama ve proje safhasında bulunuyor."

Ayrıca DSİ'nin açıklamasında Alaca'ya memba kalitesinde sağlanan içme suyu çalışmaları şöyle aktarıldı:

"Hizmete alınan Koçhisar Barajı Alaca İçme Suyu İsale Hattı ile yıllık 2,54 milyon metreküp kapasiteli 10,75 kilometre isale hattı yapılmış olup, Alaca ilçe merkezine içme ve kullanma suyu temin edildiğini maksadı ile 16.05.2014 tarihinde tamamlanmıştır. Alaca İçme Suyu Arıtma Tesisi, Alaca ilçesine günlük 100 bin metreküp kapasiteli içme ve kullanma suyu maksatlı arıtma tesisi inşa edilmiş, 16.09.2015 tarihinde tamamlanmıştır. Koçhisar Barajı Şamandıralı Su Alma Yapısı, barajdan suyu daha üst kotlardan alarak Çorum ili ve Alaca ilçe merkezine daha sağlıklı günlük 12,12 milyon metreküp içme suyu temini için inşa edilmiş, 30.11.2016 tarihinde tamamlanmıştır."

"Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, Alaca'da taşkın riskini azaltmak için inşa edilen 3 adet taşkın koruma tesisi ile 1 ilçe merkezi, 1 adet belde ve bin 560 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 6 adet taşkın koruma tesisinin de planlama ve proje çalışmaları devam etmektedir. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çerçevesinde Alaca'da toplam 21 bin 500 hektar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Alaca ilçesinde 20 adet yerleşim biriminde tapu tescil işlemleri tamamlanmış ve hak sahiplerine tapuları dağıtılmıştır. Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır."