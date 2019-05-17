Dublin'e Türk çıkarması

Ünlü Yönetmen Andaç Haznedaroğlu'nun Türkiye'ye sığınan Suriyeli Mültecilerin dramını konu aldığı Misafir (The Guest) adlı filmin Trinty College'nin tarihi salonunda gösterimi İrlanda'nın Başkenti Dublin'de büyük ilgi gördü.

Türkiye Cumhuriyeti Dublin Büyükelçiliği, Mültecilerle Dayanışma Derneği (MUDEM) ve Yunus Emre Enstitüsü ile Dublin Trinity College'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında film gösterimi öncesi "Suriyeli Mülteci Kadınların Objektifinden Göç" temalı fotoğraf sergisi de Dublin'deki gazeteciler ve İrlandalı katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Levent Burhan, Yönetmen Andaç Haznedaroğlu, Yunus Emre Enstitüsü Londra Temsilcisi Mehmet Karakuş ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel Koordinatörü İbrahim Kavlak ortak bir ağızdan göç olgusunun sadece orijin ülke ve komşu ülkelerin sorumluluğunda olmadığını, tüm insanlık için önemli bir mesele olduğunu vurguladılar.

Konuşmacılar, 4 milyonu aşkın sığınmacıya kucağını, yüreğini açan Türkiye'nin bu şefkatli yaklaşımının tüm Dünya için bir örnek olması gerektiğini anlattı.

MUDEM Dublin Direktörü Ecem Akarca, özellikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ve aslında tüm dünyada giderek artan sığınmacı-mülteci gerçeği karşısında farkındalığın artırılması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini anlattı.

Etkinliğe Dublin'deki gazeteciler ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin yanı sıra Pakistan, Yunanistan, Portekiz, Brezilya, Fas, Kolombiya, Şili, İsviçre Büyükelçileri ile diğer birçok ülkenin diplomatik yetkilileri katıldı.