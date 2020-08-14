Düğün salonları denetimi hassasiyetle devam ediyor

Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda önceden belirlenen ekipler Türkiye genelinde; düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetimlerini sürdürüyor.

Ankara'da Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından 19.00'da yapılacak düğün öncesinde Gölbaşı Covid-19 Denetim Ekibi, ilgili personele gerekli uyarılarda bulundu.

Pandemi sürecinde düğün denetimleriyle ilgili bilgi veren Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, “İncek'te bir düğün işletmesindeyiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda yayınlanan genelge ile alakalı Gölbaşı Kaymakamlığı bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştu. Bu Vefa Sosyal Destek Grupları denetim ekiplerine dönüştürüldü. Denetim ekiplerimiz 1 haftadır 7/24 görev yapıyor. Düğün denetimlerinde; kurum müdürü, okul müdürü, öğretmen arkadaşlar, azalar, imam ve muhtardan oluşmaktadır. İlçe Emniyet Müdürlüğü, gelen haftalık düğün listesini denetim ekibiyle paylaşıyor ve arkadaşlarımız sahada görev alıyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan; nikah, nişan, kına, düğünlerde dikkat edilecek hususların denetimini sağlayan ekiplerin büyük bir titizlikle görevlerini yerine getirdiklerine değinen Yavuz, “Müessese sahiplerinden; iki masa arasındaki mesafenin 1,5 metre kurallarına uyması, masaların çapına göre sandalyeler arasındaki 60 cm kurulana uyulması, her masada yüzde 70 alkol bulunduran kolonya ya da dezenfektanın bulundurulması, servisleri yapan personellerin maske ve eldiven kuralına uyması, giriş esnasında görevli personelin davetlinin ateşini ölçmesi, gelen kişilerin kaydının tutulması ve bunun birkaç hafta muhafaza edilmesi isteniyor” diye konuştu.

Düğünlerde oynama kurallarının da daha önceden belirlendiğine değinen Yavuz, “Düğün pistinde oynama kuralları, nikahlarda, düğünlerde ve kına gecelerinde; halay, horon, dans gibi etkinlikler yasaklandı. Sadece orta Anadolu'ya özgü oyunlarda 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde oyun oynanmasına müsaade ediyoruz. Örneğin; sahne 120 metrekare ise orkestra tarafından 15 kişinin sahneye çağrılması ve yönlendirilmesi konusunda uyarıda bulunulmasını istiyoruz. Masa ve sandalyelerin konumuna göre her masaya 6 kişi gelecek şekilde oturulmasına izin veriyoruz. Düğün sayısı hemen hemen yarıya düşüyor” ifadelerini kullandı.

Uyarılara uymayan kişilere cezai işlem uygulandığının altını çizen Yavuz, “Denetim ekipleri 6-8 kişi arasında değişiyor. Bütün düğün salonlarında denetleme ekiplerimiz düğün başından sonuna kadar en az 3 defa kontrollerini sağlıyor. Kurallara uyulmadığı takdirde bizim idari yaptırım tutanaklarımız var bu tutanakları düzenleyerek kaymakamlıklarımıza gönderiyoruz. İlgili Hıfzıssıhha Kurulu gereğince cezası kesiliyor” ifadelerine yer verdi.