İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dükkanını yakıp sahibine canlı canlı izleten şüpheli yakalandı

Başkentte, dükkanını kundakladığı vatandaşa canlı canlı dükkanının yakılma görüntülerini izleten şüpheli yakalandı.



Ankara Yenimahalle ilçesinde meydana gelen kundaklama olayının şüphelisi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda V.B isimli şüphelinin, kiralık araç ile kundaklayacağı iş yerine geldiği ve aynı araç ile olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Şüpheli V.B'nin iş yerini ateşe verdikten sonra dükkan sahibini görüntülü arayarak "Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör" dediği ve canlı canlı kundaklama anını izlettiği tespit edildi.



Alınan bilgilere göre V.B isimli şüpheli Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) içerisinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.