Dumlupınar Şehitleri anıldı

Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953 tarihinde yaşanan TCG I. İNÖNÜ denizaltısı kazası sonrası şehit olan askerler, vefatlarının 70. yılında denize çelenk bırakılarak anıldı.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait Dumlupınar denizaltısı 4 Eylül 1953 yılında Tatvan'dan Çanakkale'ye doğru seyir ederken, NATO'ya ait USS Sennet denizaltısı ile çarpışarak batmıştı. Olayın ardından denizaltı şehitleri vefatlarının 70. yılında da anıldı. Derin maviliklere emanet edilen Dumlupınar Şehitleri için Nara Burnu açıklarında denize çelenk bırakıldı. Şehitler için ayrıca Denizaltı Filosu Komutanlığı/Gölcük'te ve Çanakkale Barbaros Şehitliği'nde de anma törenleri düzenlenerek denize çelenk bırakıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımında, “Ebediyete intikal etmelerinin 70'inci yıl dönümünde, 'Vatan sağ olsun' diyerek canlarını vatana feda eden ve her zaman kalbimizde yaşattığımız şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadelerine yer verdi.