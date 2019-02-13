Dünya Bakliyat Günü kutlandı

TMO Genel Müdürlüğü, "Dünya Bakliyat Günü" dolayısıyla halka açık etkinlik düzenledi. Etkinlikte bakliyat üretiminin artmasını istediklerini belirten TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "TMO olarak bakliyatın tekrar görev alanımıza girmesi ve ülkemizde bakliyat üretiminin artmasını diliyoruz. Tüketicilerimizin bakliyat konusundaki farkındalığını artırmak için 3 gün süreyle burada mercimek, nohut, bulgur ve bakliyattan müteşekkir tatlılar ve diğer yemekleri halkımıza ikram edip farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Geçmişten günümüze gelen bakliyatın değerli bir gıda olarak geleceğe taşınmasını istediğini vurgulayan Güldal, haftada en az 2 gün bakliyat tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakliyat tüketiminin insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu aktaran Güldal, "Özellikle obezite başta olmak üzere kronik hastalıklar ve diyabet hastalıkları noktasında bakliyat tüketiminin ciddi bir önleyici etkisi bulunmaktadır" dedi.

Türkiye'nin bakliyatın ana vatanı olduğunu ifade eden Güldal, geçmişte atalarımızın tükettiği gıdaların başında bakliyatın geldiğini söyledi. Güldal, stokların dolu olduğunu ve fazla olması durumunda yurt dışına pazarlamayı düşündüklerini de aktardı. Güldal, tarım ekonomisinin, toprakların korunması ve çiftçinin gelirinin artması noktasında bakliyatın önemini vurguladı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Güldal, "Bakliyat üretiminin 2018 yılında ciddi manada artış gösterdiğini görüyoruz. Şu an ürettiğimiz ve satışta olan bakliyat ürünlerimizin hiçbirisi ithal değildir. Türkiye'de üretilen, çiftçilerimizin ürettiği ürünlerdir. TMO'nun ülke genelinde 150 tane satış noktası var ve piyasanın yüzde 40'ı altına satış yapılıyor" şeklinde konuştu.

Güldal, ürünlerin hem satış noktalarından hem de internet üzerinde ptt AVM'lerden aynı fiyatlarda temin edebileceğini ifade etti. Ayrıca TMO ürünlerinin yakın zamanda tanzim satış noktalarında olacağını söyleyen Güldal, "Kısa süre sonra bakliyat ürünlerimiz satışa sunulacak. TMO fiyatlarıyla tanzim satış noktalarından temin edilebilecek" ifadesini kullandı.

Vatandaşlar, etkinlikten memnun kaldıklarını belirterek, Dünya Bakliyat Günü'nün düzenli olarak kutlanmasını istediklerini dile getirdi. Etkinlik kapsamında ikram ve tanıtımlar 15 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek.