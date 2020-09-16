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Dünya Bankası yöneticisi Patrinos, TED'in kürsü etkinliklerine katılacak

Dünya Bankası yöneticisi Harry Anthony Patrinos, Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu olan TEDMEM’in kürsü etkinliklerine katılmak üzere Türkiye’ye geliyor.

Dünya Bankası yöneticisi Harry Anthony Patrinos, Türk Eğitim Derneği'nin (TED) düşünce kuruluşu olan TEDMEM'in kürsü etkinliklerine katılmak üzere Türkiye'ye geliyor.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, ülkelerin sağlık sistemlerini etkilediği kadar eğitim alanında da önemli kayıplara sebebiyet verdi. Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime hazırlandığı 21 Eylül itibarıyla alınması gereken önlemler ve konuya ilişkin yorumlarıyla Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Harry Anthony Patrinos, TED'in düşünce kuruluşu TEDMEM'in konuğu olacak. ‘Covid-19 Nedeniyle Okulların Kapalı Kalmasının Bedeli' başlığıyla düzenlenecek oturumda Patrinos, gelen soruları da yanıtlayacak. 17 Eylül günü 20.00-21.00 saatleri arasında zoom üzerinden gerçekleştirilecek toplantıda simultane çeviri de yapılacak.

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