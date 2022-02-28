Dünya bilardo sporcuları Gölbaşı'nda ter döktü

Gölbaşı'nda 21-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nın ilk etabı sona erdi. 22 ülkeden 149 sporcunun katıldığı müsabakalarda Hollandalı Dick Jaspers birinci, Vietnamlı Quyet Chien Tran ikinci, Tayfun Taşdemir ve İtalyan Marco Zanetti ise üçüncü oldu.

Ankara Gölbaşı'nda 17-19 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası sonrası; 21-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nın ilk etabı sona erdi. 22 ülkeden 149 sporcunun katıldığı müsabakalarda milli sporcu Tayfun Taşdemir, ilk 16'ya kalan tek Türk sporcu oldu. Milli sporcu, İspanyol rakibi Dani Sanchez karşısında 50-41‘lik bir skorla adını çeyrek finale taşıdı. Taşdemir, çeyrek final maçında Yunan rakibi Nikos Polychronopoulos'u 50-41 yenerek yarı finale kaldı. Yarı finalde ise Vietnamlı rakibi Tran Quyet Chien ile eşleşti. Kıyasıya geçen mücadelede sonunda Taşdemir 50-42'lik bir skorla finale veda ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda Hollandalı Dick Jaspers birinci, Vietnamlı Quyet Chien Tran ikinci, Tayfun Taşdemir ve İtalyan Marco Zanetti ise üçüncü oldu.

Ramazan Şimşek: “Türkiye ekonomisine can suyu oldu”

Ödül töreni sonrası açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nda hayata geçen böyle bir tesis ile Avrupa'dan sporcuları ve seyircileri ağırlamaktan çok memnuniyet duyduklarını aktararak, “Adaylığımızda hayallere hayat vereceğiz demiştik. Hayallerimizi birer birer gerçekleştirmeye başladık. Geçtiğimiz hafta Avrupa Şampiyonaları sonuçlandı ve kupalar sahiplerini buldu bu hafta da Dünya Şampiyonaları kupasını verdik. Bununla gurur duyuyoruz. Gölbaşı'na böyle bir tesis kazandırdığımız için öncelikle Ersan Başkana çok teşekkür ederim. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da çok büyük destekleri oldu. Gölbaşımızda bu turnuvalara ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz. Sadece 1 gün değil 365 gün bu tesis açık olacak. Önümüzdeki günlerde de Türkiye şampiyonaları başlayacak. Bu durum hem ekonomimize katkı sağlarken hem de Gölbaşımızın isminin dünyaya duyulmasında büyük önem taşıyor. Gölbaşı halkımızda desteklerini esirgemezse mutlu oluruz” dedi.

Ersan Ercan: “Dünyadan beğeni yağdı”

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ise turnuvanın önemine değinerek, “2 şampiyonada Türkiye olarak üçüncü olduk. Umarız önümüzdeki seneler şampiyonluk kupalarını kaldırırız. 10 gün boyunca bütün yabancı hem Dünya Hem Avrupa şampiyonası oyuncularından ve yöneticilerinden aldığım dönüşlerden çok mutluyum. Dünyada ilk ve tek olduğumuzu zaten biliyorduk. Onların da bu tesisi büyük beğeni ve hayranlıkla karşılaması bizleri çok mutlu etti. Tabi burada en büyük pay Ramazan Şimşek'te. Onun öncülüğünde oldu. Ne mutlu bize Gölbaşı'nda böyle bir tesisimiz var” diye konuştu.

Farouk Barki: “Dünya bilardo sporu için büyük atılım”

Müsabakalar sonrası konuşan Dünya Karom Bilardo Birliği Başkanı (UMB) Farouk Barki bilardo sporunun gelişimi adını bu ve benzeri turnuvaların çok önemli olduğunu belirterek şunları, “Böylesine bir yer sadece Türkiye'de değil, Dünyada bilardonun gelişmesi için çok önemli. Böyle bir tesisi bize kazandırdıkları için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e ve Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan'a teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.