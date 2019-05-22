Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ‘Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' kutlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ‘Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' kutlandı. Orman Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kutlama saygı duruşu ve istiklal marşının okumasıyla başladı ardından tanıtım filmi izlenildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Doğa ve Milli Parklar genel Müdürü Yusuf Kangazoğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, kamu kuruları ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Özkaldı insan faaliyetleri yüzünden türlerin sayısının zamanla azaldığını ve biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek için her yıl 22 Mayıs'ta ‘Biyolojik Çeşitlilik Günü' olarak kutlandığını söyledi.

Biyo çeşitliliğin yaşamın çeşitliliği olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Özkaldı, “Biyolojik çeşitlilik biz insanlar sebebiyle tehlike altında bulunmakta. Dünyada değişen çevresel etmenler doğal varlıkları hızla tüketmekte artan nüfus ve kontrol edilemeyen tüketim arzusunun oluşturduğu baskı tüm canlı varlıkların ve yaşam ortamlarının yok olmasına neden olmakta. Biyolojik çeşitlilik bir hazinedir zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olmak devletler içinde büyük bir güçtür” dedi.

Türkiye'nin bölgesinde tür çeşitliliği açısından rakipsiz olduğunu ve ekolojik zenginliğin korunmasına yönelik pek çok adımlarda atıldığını belirten Özkaldı, “Ülkemiz her alanda kalkınma hamleleri yaparken diğer yandan da biyolojik çeşitliliğinde korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çalışmalarını yürütmektedir. Bütün bunları yaparken hem koruma hem de kullanma dengesini sağlamalıyız. Uluslararası arenada da ülkemizin bu eşsiz zenginliğini koruyabilmek amacıyla biyolojik çeşitlilik sözleşmesine taraf olmuştur. Biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynakların kullanımında faydalanarak adil ve hakkaniyetli uygun paylaşımının oluşturulmasıdır. Unutmayalım ki yaşayacak olan başka bir gezegenimiz yoktur. Bu gezegende tüm canlılar hep beraber yaşamak zorundayız, tabiatımızın gelecek nesillere bırakacak bir miras olduğunu bizimde emanetçi olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde bulunan Yaban Hayatı Tanıtım Müzesi'ne canlı bağlantı gerçekleştirilerek biyo çeşitlilik hakkında bilgi alındı. Aile hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören son buldu.