Dünya Çocuk Hakları Günü anlamlı bir etkinlikle kutlandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Tenzile Erdoğan Aile Merkezinde Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel Pano hazırlama etkinliği düzenlendi.

Dünya üzerindeki her çocuğun eşit şekilde sağlık, yaşam, barınma ve eğitim hakkına sahip olması düşüncesiyle, Mamak Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tenzile Erdoğan Aile Merkezinde Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel Pano hazırlama etkinliği düzenlendi. Çocukların katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikte renkli kağıtlardan eğlenceli bir pano oluşturuldu. Haklarını eğlenerek, öğrenen çocuklar hazırladıkları panonun önünde fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Eğlenerek öğrenmenin okul öncesinde ve okula yeni başlayan çocukların eğitimlerinde etkili ve kalıcı sonuçların alınmasını sağladığını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklar dünyanın en büyük servetidir. Çocuk umuttur, sevgidir, ülkenin geleceğidir. Bizlerde geleceğimizin güvencesi olan çocuklar için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun” dedi.