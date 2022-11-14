Dünya Diyabet Günü'nde diyabetli çocuklara moral etkinliği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen moral etkinliğinde, diyabetli çocuklar eğlence dolu anlar yaşadı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte diyabet hastası çocuklar doyasıya eğlendi. Palyaço eşliğinde şarkılar söyleyen çocuklar kendi yazdıkları şiirleri okudu. Etkinlikte, “Biz şeker çocuklarız” isimli kendi yazdığı şiiri okuyan diyabet hastası Mahir Demirel, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Daha sonra İllüzyonist Gökhan Şanlı, tavşanlarıyla yaptığı gösteride çocuklardan beğeni aldı. Ayrıca, minik parmaklar bağlamaya dokunurken alkışlarla tempo tutuldu. Öte yandan çocuklara, bebek ve arabalardan oluşan hediyeler verildi. Müzik gösterilerinde çocuklar doyasıya eğlenerek, hayatlarında unutamayacakları bir gün yaşadılar.

Programda, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mine Yekeler, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Dilek Gökçek ve Çocuk Endokrinoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Derya Buluş'a plaket takdim edildi.