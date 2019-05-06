'Dünya El Hijyeni Günü' etkinliği

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce, ‘Dünya El Hijyeni Günü' kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce, ‘Dünya El Hijyeni Günü' kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi. 'Sağlık elimizde' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Ankara Şehir Hastanesi Koordinatörü Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Sural, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Rahmet Güner ve Ankara Şehir Hastanesi çalışanları katıldı. Etkinlik kapsamında hastanenin 6 farklı bölümünde bilgilendirme amacıyla stant açılarak rozet ve çanta dağıtıldı.

El hijyenin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte tüm insanlar için mevcut sağlık durumlarının korunmasının ve devamının sağlanmasında el hijyeninin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekildi.

Ellerin her manasıyla temiz tutulması gerektiğini vurgulayan Fatih Kara, “Biz sıfır enfeksiyon diyoruz sıfır enfeksiyon için gayret ediyoruz sıfır olacak mı gerçi bu bir ütopya fakat bu ütopyayı gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız özellikle sağlık çalışanları” diye konuştu.

El hijyenine uyarak yüzde 30 ila 50 oranında sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların azaltabileceğini söyleyen Rahmet Güner, “Sağlık personeli olarak hepimiz bir mikroorganizma taşıcısıyız bir taraftan diğeri de bir hastadan bir başka yere ve diğer hastaya mikroorganizmaları aktarıyoruz. Artık mikroorganizmalar çok ciddi akıllılar, çok ciddi dirençliler. Bazen hasta başında tedaviyi nasıl versek diye kıvrandığımız durumlarla karşı karşıyız bunun ortadan kesecek olan el hijyenidir. Ellerimizi suya ve sabuna tabii tutmamız veya alkol bazlı el antiseptiklerini bu amaçla kullanmamız lazım. El hijyenine uyumsuzluğun nedenleri çok çalışılmış bir konu ama en önemlide belki de rol modeli. Hocalarımızın veya diğer sağlık personellerinin birbirlerini uyarması rol modeli olma özelliğini taşıyan hocalarımızı, kıdemli hemşirelerimizi el hijyenine uymasında ciddi rol oynayacak ve ellerimizin hep şifa dağıtmasını diliyorum” şeklinde konuştu.