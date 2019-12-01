'Dünya Engelliler Günü'nde “Sevgi Engel Tanımaz” etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Salı günü “Sevgi Engel Tanımaz” temasıyla sergi, eğlence ve yemek programı düzenleyecek. Kızılay Metro Sanat Galerisinde 2 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'de resim ve el sanatları sergisi ile başlayacak olan etkinlikler, Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda saat 14.00'teki programla devam edecek. Programda mehter takımı ile halk oyunları gösterileri yapılacak, müzikli gösteri grupları sahne alacak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Engelli Hizmet Merkezine kayıtlı olan ihtiyaç sahibi 4 engelli üyeye, yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye edecek. Akşam saatlerinde de hizmet binasında yemek organizasyonu gerçekleşecek.Yemeğe katılmak isteyen engelli vatandaşlar için Gençlik Parkından saat 16.00'da otobüs kaldırılacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için 3 Aralık Pazartesi günü saat 12.30'da şu üç noktadan ücretsiz asansörlü otobüs servis hizmeti verecek. Otobüsün hareket edeceği adresler şu şekilde:

"Sincan Harikalar Diyarı Engelliler Hizmet Merkezi, Elvankent Aile Yaşam Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi."