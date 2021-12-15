İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası ikinci karşılaşmasında İtalya ekibi Prosecco Doc Imoco Volley, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası ikinci karşılaşmasında İtalya ekibi Prosecco Doc Imoco Volley, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.



Salon: Ankara


Hakemler: Viladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)


Imoco Volley: De Kruijf, Wolosz, Plummer, Folie, Egonu, Courtney (De Gennaro, Caravello, Frosini, Butigan, Gennari)


Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Popovic, Lazareva, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Menezes)


Setler: 25-12, 25-23, 25-23


Süre: 70 dakika (19, 26, 25)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.