Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak

İstanbul, Uluslararası Fleboloji Birliği (UIP) tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli fleboloji toplantısı olan Dünya Fleboloji Kongresi'nin 19. buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

UIP, 4 yılda bir gerçekleştirdiği Dünya Fleboloji Kongresi ile dünyanın en önemli kanaat önderlerini ve sektör temsilcilerini 12-16 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bir araya getiriyor.

Uluslararası Fleboloji Birliği'nden yapılan açıklamaya göre 56 farklı ülkeden, toplam 246 oturum başkanı ve konuşmacının yer alması bekleniyor. 19. Dünya Fleboloji Kongresi'nin Diamond Sponsoru INVAMED, 5 gün sürecek olan toplantıda workshop, uygulamalı eğitimler, uydu sempozyumları gibi farklı etkinlikler ile yeni geliştirdiği sağlık teknolojilerini Fleboloji'nin en iyileri ile buluşturacak.

“Sağlıklı bir dünya hedefiyle bilimsel buluşların peşindeyiz”

INVAMED'in Başkanı Raşit Dinç, 4 yılda bir gerçekleşen Dünya Fleboloji Kongresi'nin 19. kez ülkemizde toplanmasının önemini vurgulayarak, “INVAMED Üretim Kampüsünde deneyimli ve idealist ekibimizle gerçekleştirdiğimiz inovasyon çalışmaları, hastalara fayda sağlayacak ürün ve hizmetleri daha da geliştirme kararlılığımızın en önemli göstergesidir. Herkes için daha sağlıklı bir dünya hedefiyle bilimsel buluşların ve devrim niteliğindeki tedavilerin peşindeyiz.

4 yılda bir gerçekleşen ve Flebolojinin en iyilerini 19. kez bir araya getiren Dünya Fleboloji Kongresinde INVAMED olarak pek çok uluslararası uzmanın bir araya geleceği etkinlikte sağlık profesyonelleri ile buluşmak ve yeni teknolojilerimizi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, bu kongrenin ülkemiz için büyük bir prestij olduğunu belirterek; “Covid pandemisi nedeniyle 2-3 yıl ara verilen uluslararası büyük kongreler İstanbul'da UIP ile başlıyor. Beş kıtadan 2000 hekim ve sektör temsilcisi bir araya gelecek damar hastalıkları konusunda tüm yenilikleri tartışacak. Tüm hazırlıklarımız tamam ve bu prestijli kongreyi İstanbul'da düzenlediğimiz için gururluyuz” ifadelerini kullandı.