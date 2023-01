Dünya genelinde Türkçe Yeterlilik Sınavı heyecanı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından hayata geçirilen ve Türkçenin ilk ve tek uluslararası geçerliğe sahip dil sınavı olan Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (TYS), 2023 yılı ilk uygulaması bugün, 36 ülkede 37 sınav merkezinde bine yakın adayın katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Türkiye'nin, Türk dilinin ve kültürünün tanıtımına yönelik Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği faaliyetler doğrultusunda dünya çapında birçok kişi eğitim ve kariyer imkânları için Türkiye'yi tercih ederek “Türkiye hayallerini” gerçekleştirmek için Türkçe Yeterlik Sınavı'na başvuru yapıyor.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen Avrupa Dil Sınavları Geliştiricileri Birliği (Association of Language Testers in Europe - ALTE) Q-mark onayını alarak Türkçenin ilk ve tek uluslararası geçerliğe sahip dil sınavı olan Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) her yıl olduğu gibi 2023 yılında da dünya genelinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Türkçeyi ikinci veya yabancı dil olarak öğrenen bireylerin Türkçe dil yeterliklerinin ölçülmesi amacıyla yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı uygulamasına Türkiye'den ve dünyanın farklı coğrafyalarından yoğun katılım sağlandı.

Türkçe Yeterlik Sınavı, Azerbaycan, Kazakistan ve Suriye Güvenli Bölge başta olmak üzere Afganistan, Almanya, Belçika, Kosova ve Rusya gibi pek çok ülkede ilgi gördü.

2013 yılından itibaren periyodik olarak yılda üç kez kâğıt tabanlı olarak uygulanan TYS'de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülüyor; Türkçe Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde “Türkçe Yeterlik Belgesi” veriliyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olan adaylar, Türkiye'deki üniversitelerde Türkçe hazırlık bölümüne gitmeden eğitimlerine başlayabiliyor. Türkçe Yeterlik Belgesi, iş başvurularında ve kariyer planlamalarında belge sahiplerine büyük bir avantaj sağlıyor.

Türkçe Yeterlik Sınavı'nın sonuçları “sinav.yee.org.tr” internet adresinden ilan ediliyor.