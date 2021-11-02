Dünya Görme Engelli halter şampiyonasına Çankaya Belediyesi'nden damga

Gürcistan'da düzenlenen Dünya Görme Engelli Kadın ve Erkek Halter Şampiyonası'nda Çankaya Belediyesi sporcuları 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Gürcistan'da 24-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Görme Engelli Kadın ve Erkek Halter Şampiyonası'nda Milli Takım adına yarışan Çankaya Belediyesi sporcuları 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Yoğun bir antrenman sonunda şampiyonaya hazırlanan Çankaya Belediyesi sporcularından Dursun Hayran 125 kilogram ağırlıkta yatarak halter kaldırma ve powerlifting alanında dünya şampiyonu olurken 90 kilogram ağırlıkta yarışan Şehmuz Çevik powerlifting alanında dünya 3.'sü oldu. Kadın kategorisinde ise turnuvada 67,5 kilogram ağırlıkta yarışan Gülistan Özdemir bench press alanında dünya 2'ncisi ve powerliftingde dünya 3.'sü oldu. Bir diğer kadın sporcu Döndü Kanat ise 56 kilogram ağırlıkta tıpkı Gülistan Özdemir gibi bench press alanında dünya 2.'si ile powerliftingde dünya 3.'sü oldu.