Dünya İlk Yardım Günü teması: ‘Sen de ‘ilk yardım kahramanı ol'

2021 yılında 11 Eylül'e denk gelen Dünya İlk Yardım Günü'nün teması ise “Sen de okulunda ve yaşadığın şehirde İlk Yardım Kahramanı Ol” olarak belirlendi.

Kızılay, 26 ilde 34 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile toplumda ilk yardım bilinci oluşturmak, ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla sertifikalı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarına devam ediyor. Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi el kitabı ile animasyonlar geliştiren Türk Kızılay, bugüne kadar 218 bin 439 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 553 bin 936 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi. Daha çok ilk yardım kahramanı yetiştirmek için çalışan Kızılay, ilk yardım eğitim merkezlerinin sayısını da arttırmayı hedefliyor.

Dünya İlk Yardım Günü etkinlikleriyle, halkın ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığını, her bireyin ilk yardım öğrenmek ve hayat kurtarmak için yeterli potansiyele sahip olduğunu fark etmelerini sağlayarak, ilk yardım öğrenmeye teşvik etmek, ilk yardımı öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu göstermek, ilk yardım konusunda yerel otoritelerin ilgi ve desteğini artırmak, toplum tabanlı ilk yardım faaliyetlerinde paydaşlarla işbirliğinin artmasını sağlamak, ilk yardım hizmetleri konusunda herkesin sorumluluk taşıması ile ilgili toplumsal bilinç oluşturmak ve “İlk Yardım Gönüllüsü” sayısını arttırmak amaçlanıyor.