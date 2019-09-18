Dünya şampiyonası'na ASKİ Spor damgası

ASKİ Spor Kulübü Güreşçisi Rıza Kayaalp, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

4. Kez dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Kayaalp, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda ailesi, ASKİ Spor yönetimi ve sporcu arkadaşları ile vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Rekor üstüne rekor

130 kilo finalinde grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu ünvanını alarak kırılması çok zor bir rekora da imza atan Rıza Kayaalp, katıldığı şampiyonalarda ise toplamda 10. kez madalya kazanmış oldu.

Rekor üstüne rekor kıran ASKİ Sporlu Kayaalp, yurda döndükten sonra duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ilk arayanlar oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. 10. madalyam oldu ama 4. kez dünya şampiyonu oldum. Allah bana bunu nasip etti. Türk halkına armağan olsun. Hiç kendimizi düşünmüyoruz sadece bu bayrağı temsil etmeyi düşünüyoruz. Ne mutlu ki son gün İstiklal Marşımızı okuttuk. Bundan sonra önümüze bakacağız. Daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Şimdi 11 ay sonra Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat şampiyonluğuna hazırlanacağız. Olimpiyatlarda bundan daha da iyi olmak istiyorum. Bu kadar şampiyonlukların yanına olimpiyat şampiyonluğunu koymak en büyük arzum.”

Milli güreşçinin annesi Sevgi Kayaalp, oğlunun başarısından gurur duyduğunu belirterek, “Oğlum Türkiye'nin çocuğu” derken, babası Kelami Kayaalp ise, “Bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandırmasını istiyorum” dedi.