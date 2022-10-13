Dünya şampiyonlarından gazilere moral ziyareti

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyet, tedavi gören gazilere moral ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyet, Ankara'ya geldi. Milliler, ilk önce Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ardından da Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret ederek, şampiyonluk sevinçlerini paylaştılar. Ziyarete, milli takım oyuncuları ve teknik heyetin yanı sıra Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, Eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve çok sayıda sağlık personeli ve gazi yakınları katıldı.

"Burada bir söz vermiştik"

Dünyanın bir numaralı kupasını biraz gecikmeli olarak getirdiklerini ifade eden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, “Zamanımızla, canımızla vatanın birliği ve beraberliği için hepimiz bir bedel ödüyoruz. Önce bu vatanın birliği ve beraberliği için canını feda eden aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Onların bize emaneti olan evlatlarımıza her zaman sahip çıkıyoruz. Annelerimizin, babalarımızın ellerinden öpüyoruz. Bazı şeyler tesadüf değildir. Burada bir söz vermiştik. Kahraman sporcu kardeşlerimin yeteneğiyle, azmiyle, isteğiyle, cesaretiyle o sözü vermiştik ve dünya kupasını da getirdik” ifadelerini kullandı.

"Korkmadan sahaya çıkıp aslanlar gibi tarih yazdılar"

Ampute Milli Takımı'nın lakabı olan ‘Korkusuzlar' kelimesinin İstiklal Marşı'nın başlangıcındaki ‘Korkma' kelimesinden geldiğini belirten Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, “Bizim kardeşlerimizin ismi de oradan gelir. Hiçbir maniden, zorluktan, ‘yapamazsın, edemezsin' dedirtenlerden korkmadan sahaya çıkıp aslanlar gibi tarih yazdılar. Onun için biz bu kupayı en başta evlatlarını göremeyecek anne ve babalara, baba ve annelerini göremeyecek evlatlara, şehitlerimize ve gazilerimize armağan ediyoruz” diye konuştu.

Ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, ziyaretin devamında kendilerini karşılayan gazilerle selamlaştıktan sonra tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca, ziyaretler esnasında milli takım heyetine Türk bayrağı ve plaket takdim edildi.

Konuşmaların ardından ise üzerinde ‘Kahramanlarımız Hoş Geldiniz' ve ‘Şampiyon Türkiye' yazılı kırmızı beyaz süslü yaş pasta kesilerek misafirlere ikram edildi.